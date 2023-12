Gestern, gegen 07:56 Uhr, überholte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Landstraße von Barbelroth nach Billigheim einen vorausfahrenden PKW und konnte gerade noch rechtzeitig vor einem entgegenkommen PKW nach rechts einscheren.

Billigheim-Ingenheim (ots) - Bei dem Versuch, einen möglichen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, kam dieser entgegenkommende PKW jedoch ins Schlingern und der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet sowohl rechts- als auch linksseitig in den Straßengraben und beschädigte sich dabei sein Fahrzeug derart, dass dieses nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 3000.- Euro. Das überholende Fahrzeug hingegen setzte seine Fahrt fort, und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Von dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um ein graues Fahrzeug mit SÜW-Kennzeichen gehandelt habe.



Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang, Fahrer oder Fahrzeug geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.