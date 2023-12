Gegen 06:20 Uhr beabsichtigte eine 18-jährige Fahranfängerin, auf der Landstraße 493 zwischen Hördt und Rülzheim einen Linienbus zu überholen.

Hördt (ots) - Auf gerader Strecke scherte die Unfallverursacherin aus dem Kreis Germersheim zu früh wieder nach rechts ein und touchierte so den ebenfalls in Richtung Rülzheim fahrenden Linienbus. Die Autofahrerin verlor hierdurch die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Fahrzeugheck voraus gegen einen Baum. Trotz eines geschätzten Gesamtschadens in Höhe von ca. 20000 Euro blieben die Fahrerin des Pkw sowie die Insassen des Linienbusses glücklicherweise unverletzt. Zur Bergung des Pkw musste die Landstraße zeitweise voll gesperrt werden.