Bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, am Montag, 11.12.2023, in der Zeit von 15.20 bis 16.50 Uhr, in der Weinstraße (im Bereich des Kindergartens), fuhren 20 Verkehrsteilnehmer schneller als die erlaubten 30 Km/h.

Pleisweiler-Oberhofen (ots) - Der Schnellste wurde mit 52 Km/h gemessen. Aufgrund Mängel am Fahrzeug oder nicht mitgeführten Dokumenten mussten 10 Mängelberichte ausgestellt werden.