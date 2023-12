Ca.

Bad Bergzabern (ots) - 5000 Euro sind bei einer Verkehrsunfallflucht in der Tabernae-Montanus-Straße entstanden. Die Halterin eines dort geparkten VW-Polo stellte am 06.12.2023, gegen 11.30 Uhr fest, dass ihr Fahrzeug durch einen Verkehrsunfall beschädigt wurde. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.



Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de