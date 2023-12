Die Räumung von mehreren Wohnungen und mehrere tausend Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Brandes in einem Wörther Hochhaus.

Wörth (ots) - Demnach kam es in den späten Abendstunden des gestrigen Freitages, den 08.12.2023, zu einem Schmorbrand in einer Wohnung eines Hochhauses im Bereich der Dorschbergstraße, vermutlich ausgelöst durch einen technischen Defekt. Die in der Wohnung lebende Familie erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde ärztlich behandelt.

Auf Grund des Brandes und der damit einhergehenden Beeinträchtigung des Stromnetzes wurden mehrere Wohnungen geräumt und deren Bewohner durch die Feuerwehr und im weiteren Verlauf durch die Stadt Wörth betreut.

Nach der Brandlöschung und Klärung der Stromversorgung auch im Hinblick auf die Nutzung der Heizung und Warmwasserherstellung in den Wohnungen, konnten die Bewohner wieder nach und nach in ihre Wohnungen zurück.

Die Zuständige Wohnungsbaugesellschaft ist unter ihrer Homepage für Fragen erreichbar und der Hausmeister vor Ort.