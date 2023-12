Zwei Polizeibeamte aus Wörth reihten sich am 02.12.2023 um kurz vor 01:00 Uhr an einer Tankstelle hinter einem alkoholisierten Mann aus Rülzheim in der Warteschlange an der Kasse ein.

Wörth am Rhein (ots) - Als der nach dem Bezahlvorgang zu seinem Auto schwankte schritten die Beamten ein. Der 42-jährige Mann gab an, dass er lediglich zum Zigaretten kaufen nach Wörth gefahren sei. Ein Alkoholtest ergab 1,10 Promille. Sein Auto blieb stehen und ihm wurden eine Blutprobe entnommen.