In der Nacht auf den 16.12.2023, gegen 03:40 Uhr wurde durch zwei Personen in Wörth, Richard-Wagner-Straße, beobachtet wie eine männliche Person sich an Autos zu schaffen macht.

Wörth (ots) - Die verdächtigte Person konnte in unmittelbarer Nähe festgestellt werden. Hierbei handelte es sich um einen stark alkoholisierten 24-Jährigen, welcher nach eigenen Angaben, nach unverschlossenen PKWs Ausschau hielt. Bei ihm konnte eine höhere zweistellige Summe Münzgeld aufgefunden werden. Im Anschluss konnten bereits drei Geschädigte ausfindig gemacht werden. Die Polizei weißt daraufhin, dass abgestellte Fahrzeuge, auch in privaten Einfahrten, stets verschlossen sein sollten.



Zeugen und Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.