Am 15.12.2023 wurden durch Beamte der Polizei Wörth an verschiedenen Örtlichkeiten im Dienstbezirk Verkehrskontrollen durchgeführt.

Wörth (ots) - Insgesamt wurden 19 Fahrzeuge aufgrund technischer Mängel und 40 Fahrzeugführer, aufgrund Verkehrsverstößen, beanstandet. Hierbei wurde unter anderem mehrfach das Verbot der Einfahrt in gesperrte Straßen, die Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt, das Nichtanlegen des Sicherheitsgurt und falsche Verhalten an Stopp-Schildern beanstandet.

Gegen 01:30 Uhr am 16.12.2023 wurde ein 19-jähriger PKW-Fahrer, im Bereich Jockgrim, einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten Auffälligkeiten bezüglich seiner Fahrtüchtigkeit festgestellt werden. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.