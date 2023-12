Am 28.12.23 gegen 08.30h kam es im Wörth im Bereich des Wiesengrunds zu einer Konfliktsituation zwischen zwei Hundebesitzern.

Wörth am Rhein (ots) - Ein 48-jähriger Mann ging mit seinem ungarischen Vorsteherhund zu Fuß Gassi, als ein 52-jähriger Mann auf einem Fahrrad mit seinem Hund in der Art eines Fox-Terriers entgegenkam. Der ungarische Vorsteherhund löste sich aus der Leine und lief auf den Fahrradfahrer zu. Das Verhalten des ungarischen Vorsteherhundes soll - den ersten Ermittlungen zufolge - begrüßend und nicht aggressiv gewesen sein. Der Fahrradfahrer holte jedoch ein Beil mit aufgesetztem Klingenschutz hervor und schlug ohne Vorwarnung mehrmals auf dem ungarischen Vorsteherhund ein. Der Hund erlitt leichte Verletzungen am Kopf. Ob die Handlung des Fahrradfahrers als Verteidigung oder als Überreaktion zu werten ist und ob beiderseits gegen Hundehalterpflichten verstoßen wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.