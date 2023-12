Durch ein geplatztes Rohr lief am gestrigen Samstag, 30.12.23 in der Ottstraße in Wörth ein Keller voller Wasser.

Wörth am Rhein (ots) - Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Die Straße musste während des Einsatzes kurzfristig gesperrt werden.