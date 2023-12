Am 13.12.2023 zwischen 14:55 Uhr und 15:05 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Klingweg, ein silberfarbener VW Polo beschädigt.

Bad Bergzabern (ots) - Das angerichtete Sachschaden in Höhe von 1000.- Euro dürfte beim Rangieren in oder aus einer Parklücke entstanden sein. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.