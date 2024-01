Heute in den frühen Morgenstunden wurde festgestellt, dass in der Kettelerstraße in Herxheim durch bislang Unbekannte ein Zigarettenautomat aufgehebelt wurde.

Herxheim (ots) - Ob Zigaretten oder Bargeld aus dem Automaten entwendet wurde, ist bislang ungeklärt.

Hierbei entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.



Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.