Die Polizei Frankenthal warnt! Immer wieder gehen bei der Polizei Meldungen über Anrufe von falschen Polizeibeamten ein.

Frankenthal (ots) - Häufig werden ältere Menschen angerufen, es werden Geschichten erfunden, um die Opfer unter Druck zu setzen und so an Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu gelangen.



Seien Sie misstrauisch und befolgen Sie folgende Tipps ihrer Polizei:



- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu

auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.



- Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110

an.



- Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie

dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder

bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie die Nummer selbst. Wenn

möglich, wählen Sie bitte auch von einem anderen Telefon aus uns

zurück.



- Sie können sich aber auch an das örtliche Polizeirevier wenden.

Erzählen Sie den Beamten von den Anrufen. Am besten ist, wenn Sie die

Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie die Notrufnummer 110

griffbereit am Telefon haben, damit Sie sie im Zweifelsfall selber

wählen können.



- Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.



- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie

Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so

werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich!



- Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie

gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe

Verwandte.



- Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.



- Weitere Informationen erhalten Sie unter www.polizei-

beratung.de.



Wir wollen, dass Sie sicher leben - Ihre Polizei Frankenthal!