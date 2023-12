Am 16.12.2023 kurz vor Mitternacht befuhr ein 24-Jähriger die Straße "Im Neudeck" in Speyer.

Speyer (ots) - Als ihn ein bisher unbekannter Pkw überholte, stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich im Gesicht. Zu einer Berührung zwischen E-Scooter und Pkw soll es nicht gekommen sein. Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch bei dem E-Scooter-Fahrer feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Aufgrund der Verletzungen wurde der 24-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



Zeugen des Unfalls und der mutmaßlich betroffene Fahrzeughalter werden gebeten sich mit der Polizei telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.