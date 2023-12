Am Freitag, 15.12.2023, gegen 13:40 Uhr, kam es auf der L532, in einer dortigen Haltebucht neben der Fahrbahn, zu einem Betrugsversuch.

Böhl- Iggelheim (ots) - Eine männliche Person forderte andere Verkehrsteilnehmer mittels Handzeichen zum Anhalten auf. Da die Geschädigte davon ausging, dass es zu einem Verkehrsunfall gekommen sei hielt sie an. Sodann fragte der Mann sie nach Geld für Benzin, da ihm der Sprit auf dem Weg in das Krankenhaus zu seiner Frau ausgegangen sei. Noch während des Gesprächs kam eine weitere Geschädigte hinzu, welche bereits zuvor an der angeblichen Notsituation gehalten habe und dem Mann 30EUR gab. Da ihr dies jedoch merkwürdig vorkam, fuhr sie zurück und sah, dass er noch weitere Verkehrsteilnehmer ansprach. Die 30EUR gab der Mann ihr dann zurück. Weder die männliche Person, noch sein PKW mit ausländischem Kennzeichen, konnten durch die Polizei vor Ort angetroffen bzw. festgestellt werden.

Hinweise zu der Person, sowie dem Tatgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.