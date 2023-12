Am Abend des 25.12.2023, gegen 22:10 Uhr, teilte eine Zeugin mit, dass im Bereich des Bahnhofs in Böhl-Iggelheim, mehrere Fahrzeuge mit eingeschlagenen Scheiben stehen würden.

Böhl-Iggelheim (ots) - Dies konnte durch die Polizei vor Ort bestätigt werden. So kam es an insgesamt vier Fahrzeugen zu Beschädigungen in Form von eingeschlagenen Scheiben. In den Fahrzeugen wurden teilweise die Handschuhfächer durchwühlt und offenbar nach Wertgegenständen durchsucht.

Wie groß der entstandene Schaden insgesamt ist, ist noch Teil der Ermittlungen. An allen Fahrzeugen wurde jeweils eine Spurensuche durchgeführt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Die Polizei rät grundsätzlich keine Wertgegenstände im Fahrzeug aufzubewahren. Auch bei einer kurzen Rast sollten Wertsachen, Smartphone oder die teure Kamera nicht im Wagen bleiben.