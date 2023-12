Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum vom 15.12. - 19.12.2023 gewaltsam Zugang in Werkzeugcontainer, die auf einer Großbaustelle im Bereich der Iggelheimer Straße, am dortigen "Rettichfestplatz" abgestellt sind.

Schifferstadt (ots) - Vermutlich mit einem Winkelschleifer wurden in insgesamt drei Containern so große Löcher geschnitten, dass ein Einstieg in die Container möglich war. Augenscheinlich wurde jedoch nichts aus den Containern entwendet. Der Gesamtschaden, der durch das Einschneiden der Löcher verursacht wurde, liegt bei circa 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.