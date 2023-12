In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 18:30 Uhr und 8:25 Uhr drangen unbekannte Täter beschädigungsfrei in die Räume einer Autowerkstatt in der Auestraße ein und bohrten einen Tresor im Inneren auf.

Speyer (ots) - Hieraus entwendeten sie einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag sowie technisches Zubehör. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 2.000 Euro.



In der gleichen Nacht um kurz vor 4 Uhr beschädigten unbekannte Täter durch mehrere Steinwürfe die Glasscheibe eines Elektronikgeschäfts in der Wormser Landstraße, sodass schließlich ein Loch entstand, durch welches sie einstiegen. Im Inneren entwendeten die Täter lediglich die Ladenkasse, welche einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag enthielt.



Die Polizeiinspektion Speyer bittet Zeugen um Meldung verdächtiger Personen oder Fahrzeuge bzw. sachdienlicher Hinweise telefonisch an 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de