Am 03.01.2024, gegen 00.20 Uhr, wurde ein Einbruchalarm in einem Baumarkt in der Eisenbahnstraße gemeldet.

Frankenthal (ots) - Vor Ort konnte durch die eingesetzten Kräfte eine eingeschlagene Scheibe einer Seitentür festgestellt werden. Bei der Durchsuchung des Marktes konnte im Innern keine Person festgestellt werden. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.



Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.