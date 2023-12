Im Rahmen der vom 11. bis 17.

Schifferstadt/Speyer (ots) - Dezember europaweit stattfindenden ROADPOL-Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt der Bekämpfung und Verhinderung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr führten Polizeibeamte der Polizeiinspektionen Schifferstadt und Speyer am Donnerstag, den 14.12., einen gemeinsamen Kontrolltag in beiden Zuständigkeitsbereichen durch und kontrollierten hierbei ca. 120 Fahrzeuge.

Insgesamt stellten die Beamten zwei Fahrzeugführer fest, die unter dem Einfluss von Cannabis standen und stellten in zwei Fällen jeweils geringe Mengen an Betäubungsmitteln sicher. Darüber hinaus leiteten die Beamten in drei Fällen Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. In einem Fall leiteten die Beamten ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz ein. Außerdem stellten die Beamten insgesamt 24 Mängelberichte zur Vorlage von Dokumenten oder zur Behebung von Mängeln am Fahrzeug aus und erteilten 17 Verwarnungen.

Bei einer Kontrolle in Schifferstadt stellten die Beamten bei einer 33-jährigen Fahrzeuglenkerin aus Mannheim drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Die Frau erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Darüber hinaus wurden bei zwei Fahrzeuginsassen jeweils geringe Mengen an Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt.

Im Vorfeld einer Verkehrskontrolle in der Karl-Spindler-Straße in Speyer tauschte ein 25-jähriger PKW-Fahrer gegen 0:45 Uhr im Vorfeld den Platz mit einem weiteren Insassen. Die Beamten ließen sich nicht täuschen und stellten bei dem 25-Jährigen einen Atemalkoholwert von 0,54 Promille sowie eine THC-Beeinflussung fest, die sich anhand eines Urintests bestätigte. Der Grund für das Täuschungsmanöver dürfte allerdings in der Tatsache liegen, dass der 25-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Beamten veranlassten bei ihm die Entnahme einer Blutprobe und stellten seinen PKW zur Gefahrenabwehr mit dem Ziel der Verwertung sicher, um weitere Fahrten ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel zu verhindern.