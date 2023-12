In der Nacht von Dienstag (26.12.2023, ca. 23:00 Uhr) auf Mittwoch (27.12.2023, ca.

Schifferstadt (ots) - 00:45 Uhr) haben Unbekannte im Bereich der Mozartstraße sechs Gullydeckel aus den jeweiligen Schächten gehoben und an den Straßenrand gelegt. Bislang ist nicht bekannt, dass es hierdurch zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kam. Die Gullydeckel wurden durch die Beamten wieder an die vorgesehenen Positionen verbracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.