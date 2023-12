Am Donnerstag zwischen 16 Uhr und 19 Uhr nutzten unbekannte Täter die vorübergehende Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Konrad-Adenauer-Straße aus, um eine Tür aufzuhebeln und sich so Zugang zu verschaffen.

Harthausen (ots) - Sie durchwühlten im Inneren mehrere Schränke und entwendeten eine Geldkassette samt einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Offenbar hatten es die Täter auch auf Schmuck und Uhren abgesehen, die sie allerdings zurückließen. Weiteres Diebesgut ist nicht bekannt. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 3.500 Euro.



Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße in Harthausen bzw. in Wald- und Feldrandlage am südlichen Ortsrand verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Die Polizeiinspektion Speyer bittet Zeugen um Meldung verdächtiger Personen oder Fahrzeuge bzw. sachdienlicher Hinweise telefonisch an 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de