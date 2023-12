Nach einem vorausgegangenen verbalen Streit zwischen einem Pärchen am frühen Morgen des 26.12.2023, gegen 01:30 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizeiinspektion Frankenthal, dass die alkoholisierte, männliche Person, die in den Streit involviert war, mit einem Fahrzeug weggefahren sei.

Heuchelheim bei Frankenthal (ots) - Das besagte Fahrzeug wurde im Rahmen der Bestreifung festgestellt. Der alkoholisierte Mann wurde auf dem Fahrersitz festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Ein bereits im Zuge des Streites freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Im Anschluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



