Am 31.12.2023, gegen 23:00 Uhr, öffnete ein 70-jähriger Anwohner in der Kanalstraße in Frankenthal ein Fenster seiner Wohnung.

Frankenthal (ots) - Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 3 Männer auf der Straße vor der Wohnung. Einer der Männer rief dem 70-Jährigen etwas zu und warf unvermittelt einen Böller durch das geöffnete Fenster in die Wohnung hinein. Dieser explodierte anschließend in der Wohnung. Die 3 Männer entfernten sich daraufhin von der Örtlichkeit. Der 70-jährige Geschädigte wurde leicht verletzt.



Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.