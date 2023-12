Am gestrigen Abend, gegen 21:15 Uhr, nahm ein 48-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Landauer Straße zwei Flaschen hochprozentigen Alkohols, versteckte diese am Körper und verließ den Markt, ohne an der Kasse zu bezahlen.

Limburgerhof (ots) - Dies wurden durch einen Ladendetektiv beobachtet. Gegen den 48-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.