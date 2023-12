Am 19.12.2023, gegen 21.15 Uhr, wurde mitgeteilt, dass es in einer Kleingartenanlage in der Verlängerung der Bahnhofstraße brennen würde.

Lambsheim (ots) - Vor Ort konnte durch die eingesetzte Streife festgestellt werden, dass ein dort abgestellter Wohnwagen brannte. Dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht. An dem Wohnwagen entstand Totalschaden. Die Brandursache ist bislang noch nicht bekannt, derzeit wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.



Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.