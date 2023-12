Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am vergangenen Montag im Bereich der Grundschule Süd in der Jägerstraße Schwerpunktkontrollen im Hinblick auf Verkehrssicherheit durch.

Schifferstadt (ots) - Ziel der Kontrollen war es, Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg hinsichtlich der Beleuchtung an ihren Fahrrädern zu sensibilisieren. In einer halben Stunde konnten sechs Schulkinder festgestellt werden, die trotz Dunkelheit ohne Licht am Fahrrad bzw. ohne dieses Einzuschalten zur Schule fuhren. Mit diesen, aber auch mit anderen Schülerinnen und Schülern wurden entsprechende verkehrserzieherische Gespräche vor Ort geführt.