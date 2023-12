In der Zeit von Sonntag, 10:30 Uhr auf Montag, 07:20 Uhr beschädigten unbekannte Täter den Treibstofftank eines LKW in der Straße In den Rauhweiden.

Römerberg (ots) - Am Tank des Fahrzeugs wurde ein Stopfen eingedrückt, wodurch der Inhalt in Form von Diesel, in nicht unerheblicher Menge auslief und die Straße verschmutzte. Die Feuerwehr sicherte die Straße vor einem weiteren Eindringen der Betriebsstoffe, eine Fachfirma reinigten die Straße von dem Treibstoff. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.



Wer hat im genannten Zeitraum In den Rauhweiden verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de