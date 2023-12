null.

Speyer (ots) - Am 25.12.2023, in der Zeit zwischen 14:00 - 22:00 Uhr wurde das Fahrrad eines 31-Jährigen in der Salzgasse durch unbekannte Täter entwendet.

Es wurde zuvor in der Salzgasse mit einem Faltschloss gegen die Wegnahme gesichert.

Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein blaues Damen Mountainbike der Marke Rockrider ST 530.



Wer hat zu oben genannten Zeiträumen an den Tatörtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de