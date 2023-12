In der Zeit von Dienstag, 21:30 Uhr, bis Mittwoch, 9:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter das Seitenfenster eines Restaurants in der Gutenbergstraße auf und verschafften sich hierdurch Zutritt.

Speyer (ots) - Im Inneren durchsuchten die Täter Schubladen und erbeuteten Wechselgeld in Höhe von ca. 40 Euro sowie eine angebrochene Flasche Martini. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 550 Euro.



