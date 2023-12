null.

Speyer (ots) - Am Montag, den 18.12.2023 zwischen 17:00 Uhr und 21:45 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Speyer-Nord ein.

Sie verschafften sich durch Einschlagen eines Fensters im rückwärtigen Bereich des Hauses Zugang zum Gebäudeinneren.

Dort öffneten die unbekannten Täter diverse Schubladen und Schränke im Keller, sowie zwei weiteren Stockwerken des Hauses und durchsuchten diese.



Aus dem Gebäude wurde Schmuck in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages entwendet.

Am Tatort wurden diverse Spuren gesichert, deren Umfang und Auswertung ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Wer hat zu oben genannten Zeiträumen in der Nähe zum Buchenweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de