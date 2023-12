Infolge des Sturmtiefs "Zoltan" kam es am 21.12.2023 zu drei Einsätzen der Polizei Speyer.

Speyer (ots) - Gegen 12:20 Uhr stieß die Fahrertür einer 27-jährigen PKW-Fahrerin auf einem Parkplatz in der Wormser Landstraße aufgrund des starken Windes gegen die Tür eines benachbart parkenden PKW. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.



Gegen 19 Uhr fiel ein mobiles Verkehrsschild in der Kardinal-Wendel-Straße gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW einer 26-Jährigen und zerstörte die Heckscheibe des Fahrzeugs.

Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro.



Gegen halb 12 in der Nacht wurde durch die Polizei ein Bauzaun von der Brüstung der Closwegbrücke entfernt, der Gefahr lief auf die darunter befindliche B39 zu fallen.

Zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kam es hier nicht.