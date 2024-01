Bei einer Verkehrskontrolle in der Landwehrstraße um 22.20 Uhr führte der 27-jährige PKW-Fahrer eine frisch abgeschossene Schreckschusspistole mit 91 Patronen und 13 nicht gekennzeichneten Feuerwerkskörpern mit sich.

Speyer (ots) - Über einen zum Führen einer Schreckschusswaffe erforderlichen kleinen Waffenschein verfügte er nicht. Ebenfalls keinen kleinen Waffenschein hatte ein 37-jähriger Vater, der zusammen mit seinem 15-jährigen Sohn nach einer Schussabgabe um 23.20 Uhr in der Klipfelsau einer Kontrolle unterzogen wurde. Die Schreckschusswaffe deponierten sie vor der Kontrolle in einem Mülleimer.



Am Ortsrand von Speyer in der Heinrich-Heine-Straße wurden um 01.50 Uhr zwei Taschen mit professionellen Feuerwerkskörpern, Eigenbaupräparaten und PVC-Rohren als Abschusseinrichtung gefunden. Die Eigenbaupräparate wurden von den Delaborierern des Landeskriminalamtes Mainz als so gefährlich eingestuft, dass sie vor Ort kontrolliert gesprengt wurden.



Zwischen 01.45 und 02.26 Uhr brannten überwiegend in Speyer-West 5 Mülltonnen, in denen Feuerwerksmüll entsorgt wurde. In einem Fall in der Dudenhofer Straße beschädigten die Flammen das danebenstehende Wohngebäude. Der Schaden wird hier auf etwa 10.000 Euro geschätzt. In allen Fällen musste die Feuerwehr ausrücken.