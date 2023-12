Am Dienstag gegen 10 Uhr befand sich eine 85-Jährige in einem Supermarkt in der Else-Krieg-Straße und ließ während des Einkaufs ihre Handtasche im Korb ihres Rollators liegen, in welcher sich ihr Geldbeutel befand.

Speyer (ots) - An der Kasse stellte die 85-Jährige das Fehlen ihres Geldbeutels mitsamt EC-Karten, weiterer Karten und ca. 90 Euro Bargeld aus ihrer Handtasche fest. Die Geschädigte kann den Diebstahl keiner bestimmten Person oder Situation sicher zuordnen. Der entwendete Geldbeutel ist aus braunem Leder, ca. 13 cm lang und trägt ein auffälliges Blumenmuster auf der Vorderseite.



Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, Täterhinweise oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Die Polizei warnt vor Taschendieben und warnt vor Tätern, die das Gedränge in Supermärkten und Innenstädten gezielt ausnutzen. Damit Sie den Einkauf oder den Bummel über den Weihnachtsmarkt unbeschwert genießen können, gibt Ihnen die Polizei folgende Tipps:



- Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit, wie Sie

tatsächlich benötigen.



- Tragen Sie Geld, Zahlungskarten, Papiere und andere

Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen

der Kleidung möglichst dicht am Körper.



- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer mit der

Verschlussseite zum Körper.



- Achten Sie gerade in einem Gedränge verstärkt auf Ihre

Wertsachen. Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt

oder "in die Zange" genommen werden.



- Wenn es doch zum Diebstahl gekommen ist und Ihnen Ihre

Zahlungskarte entwendet wurde, lassen Sie diese sofort mit dem

Sperrnotruf 116 116 sperren. Wenn sich Ihre Bank diesem Notruf nicht

angeschlossen hat, wenden Sie sich direkt an Ihr Kreditinstitut.



- Damit Ihre Debitkarte (z.B. girocard, früher EC-Karte) auch für

das elektronische Lastschriftverfahren gesperrt werden kann, für das

Sie lediglich eine Unterschrift brauchen, müssen Sie den Verlust bei

der Polizei melden. Erst dann wird die Karte beim Bezahlen in

Geschäften auch im Lastschriftverfahren abgelehnt.