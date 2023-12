Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, den 06.12.2023, warfen unbekannte Täter in der Zeit von 1 Uhr bis 1:15 Uhr einen Kanaldeckel in die Schaufensterscheibe sowie in die Eingangstür eines Elektronikgeschäfts in der Karmeliterstraße.

Speyer (ots) - Die robusten Scheiben hielten dem mutmaßlichen Einbruchsversuch zwar stand, wurden jedoch beschädigt. Ebenso wurde die Eingangstreppe durch den Kanaldeckel beschädigt. Der Sachschaden liegt bei ca. 2.000 Euro. Die Polizeibeamten stellten den benutzten Kanaldeckel vor Ort sicher. Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass die unbekannten Täter den Kanaldeckel zuvor von seinem ordnungsgemäßen Bestimmungsort in der Dudenhofer Straße in Schifferstadt entwendeten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld der Karmeliterstraße oder vor der Tat im Bereich der Dudenhofer Straße in Schifferstadt, auf Höhe des FSV-Sportheims, gemacht? Die Polizeiinspektion Speyer bittet Zeugen um Meldung verdächtiger Personen oder Fahrzeuge bzw. sachdienlicher Hinweise telefonisch an 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de