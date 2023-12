Am Dienstagmittag, gegen 13 Uhr bemerkte ein 38-Jähriger in der Heinrich-Narjes-Straße das Fehlen seines Pedelecs, welches er am 24.12. gegen 20 Uhr vor seiner Wohnanschrift unverschlossen abgestellt hatte.

Speyer (ots) - Über eine App konnte sich der Eigentümer den jeweils aktuellen Standort des Pedelec anzeigen lassen.

Am Edith-Stein-Platz wurde schließlich eine 32-jährige Frau mit dem Pedelec des 38-Jährigen angehalten und kontrolliert. Die Frau gab an das Pedelec gefunden zu haben.

Das Pedelec wurde dem rechtmäßigen Besitzer wieder ausgehändigt und gegen die 32-Jährige ein Strafverfahren eingeleitet.