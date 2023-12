Am Sonntag, gegen 17:45 Uhr stieg ein 13-jähriges Mädchen aus einem Linienbus in der Schützenstraße aus.

Speyer (ots) - Sie ging dann zu Fuß auf dem Gehweg in Richtung der Gedächtniskirche.

Zusammen mit der 13-Jährigen stieg ebenfalls ein junger erwachsener Mann aus, der in dieselbe Richtung lief. Das Mädchen telefonierte zu diesem Zeitpunkt mit einer Freundin. Dennoch sprach sie der Mann in einer fremden Sprache an. Zur Verständigung nutzte er eine Übersetzer-App seines Smartphones und lief an der Seite des Mädchens.

Auf Höhe des Eingangs zum Schützenpark, an der Ecke Holzstraße/Schützenstraße, sagte der Mann zu dem Mädchen, dass er ihr im Park etwas zeigen wolle und ergriff ihren Arm.

Hierauf riss sich das Mädchen los und rannte in Richtung des Bahnübergangs in der Schützenstraße.

Dort bat sie einen Passanten um Hilfe, dessen Personalien der Polizei bekannt sind.

Der Passant stellte den hinzukommenden Mann zur Rede und schickte ihn weg. Der Tatverdächtige entfernte sich sodann in Richtung der Dudenhofer Straße.

Der Passant veranlasste schließlich, dass das ihm bis dato unbekannte Mädchen nach Hause verbracht wurde.



Die Polizei leitete gegen den jungen Mann ein Strafverfahren ein und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen können.



Der Tatverdächtige ist ca. Mitte 20 Jahre alt, ca. 1,74m, dunklere Hautfarbe, schwarze-mittellange und verwuschelte Haare nach oben, mittlere Statur, Dreitagebart, spricht gebrochenes Deutsch, dunkelblaue bis schwarze Daunenjacke, schwarze Schuhe, gepflegte Fingernägel, keine Handschuhe, nutzte ein Handy der Marke Samsung mit unbekannter Farbe



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.