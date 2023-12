Am Donnerstag, den 30.11.2023, wurde aus zwei Geschäften in der Maximilianstraße Parfum entwendet.

Speyer (ots) - Gegen halb 12 hatten zwei Männer, ein 20- und ein 21-Jähriger, in einem Drogeriegeschäft diverse hochwertige Parfums aus den Verpackungen genommen und in eine mitgeführte Umhängetasche gesteckt. Anschließend verließ der 21-Jährige das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Sein Kompagnon konnte noch im Geschäft angetroffen werden. In dessen Rucksack befanden sich diverse verpackte Socken, welche ebenfalls dem Geschäft zugeordnet werden konnten.

Die Waren wurden Mitarbeitern des Geschäfts wieder ausgehändigt.

Die beiden jungen Männer wurden für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht.

Der Gesamtwert der gestohlenen Ware beläuft sich auf ca. 1600 Euro.



Gegen 17 Uhr meldete der Ladendetektiv eines Kaufhauses einen männlichen Ladendieb, der ein Parfum der Marke "Prada" aus der entsprechenden Abteilung eingesteckt und anschließend das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen, verlassen und sich in unbekannte Richtung entfernt hatte.

Aufgrund der Personenbeschreibung wurde der Mann kurze Zeit später vor einem anderen Geschäft in der Maximilianstraße kontrolliert. Die entwendete Ware wurde bei ihm aufgefunden, sichergestellt und Mitarbeitern des Geschäfts wieder ausgehändigt.

Der 27-jährige Mann wurde für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht.

Der Wert der entwendeten Ware beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Wert.