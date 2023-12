Am Mittwoch gegen 9:45 Uhr befuhr eine 57-jährige Fahrradfahrerin die Landauer Straße in Richtung Römerberg auf der Fahrbahn und signalisierte per Handzeichen ihre Absicht, sich auf der Linksabbiegespur in Richtung der Paul-Egell-Straße einzuordnen.

Speyer (ots) - Währenddessen überholte ein 76-jähriger PKW-Fahrer die 57-Jährige und berührte sie hierbei leicht. Infolgedessen stürzte sie zu Boden und verletzte sich an der Hüfte. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro. Am PKW entstand kein Sachschaden. Der Rettungsdienst verbracht die Dame in ein Krankenhaus. Die Polizeibeamten stellten das Fahrrad zunächst sicher und übergaben es einem Angehörigen der 57-Jährigen.