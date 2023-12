Am Dienstag, den 05.12.2023 gegen 15:30 Uhr entnahm eine 17-Jährige in einem Kaufhaus in der Maximilianstraße mehrere Flaschen Parfum im Gesamtwert von 260 Euro von der Auslage und steckte diese in ihre Jackentasche.

Speyer (ots) - Dabei wurde sie vom Ladendetektiv beobachtet und anschießend angesprochen.

Der Ladendetektiv wollte die Jugendliche bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, wogegen sie sich versuchte mit Tritten zu wehren, den Ladendetektiv jedoch nicht traf. Außerdem rief sie einen ihr bekannten, ebenfalls anwesenden 29-jährigen Mann zu Hilfe.

Der Mann schubste dann den Ladendetektiv, woraufhin die Jugendliche sich aus ihrer Jacke winden und ohne diese aus dem Kaufhaus gehen konnte.

Zwischen dem jungen Mann und dem Ladendetektiv begann anschließend ein Streit, bei welchem der 29-Jährige den Ladendetektiv mehrfach bedrohte.

Die Polizei nahm den aggressiven Mann schließlich in Gewahrsam, die Jugendliche wurde hinter dem Kaufhaus angetroffen.

Es wurden Verfahren wegen räuberischen Diebstahls, versuchter Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

Ob die Jugendliche und der junge Mann gemeinschaftlich gehandelt haben ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.