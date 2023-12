Am Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von 10:30 Uhr bis 19:30 Uhr Zutritt zu einem im Hochparterre gelegenen Balkon einer Wohnung in der Seekatzstraße und hebelten die Balkontür auf, wodurch sie ins Wohnungsinnere gelangten.

Speyer (ots) - Hier durchwühlten die Täter diverse Behältnisse, zogen letztlich aber ohne Beute davon. Die Sachschadenshöhe ist nicht bekannt.



Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, Täterhinweise oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.