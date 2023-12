Am 05.12.2023, gegen 14 Uhr fuhr eine 34-jährige Fahrschülerin mit einem 51-jährigen Fahrlehrer im Fahrschulauto in der Waldseer Straße.

Speyer (ots) - An der Kreuzung Waldseer Straße/Wormser Landstraße/Landwehrstraße/Schifferstadter Straße bog das Fahrzeug nach rechts in die Schifferstadter Straße ab, musste aber aufgrund des Schildes "Vorfahrt achten!" anhalten.

Eine 71-jährige Autofahrerin rechnete nach eigenen Angaben nicht damit, dass das Fahrschulauto anhält und fuhr diesem ins Heck.

Dadurch wurden sowohl die Fahrschülerin als auch der Fahrlehrer leicht verletzt. Sie erlitten Schmerzen im Rücken und Kopf.

Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht notwendig.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro.