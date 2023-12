Am heutigen Donnerstag kam es während des Berufsverkehrs kurz vor 8 Uhr zu einem Unfall zwischen mehreren Fahrzeugen auf der B9 in Richtung Ludwigshafen, Höhe Abfahrt Römerberg/Dudenhofen.

Speyer (ots) - Eine 30-jährige Autofahrerin fuhr auf dem rechten Fahrstreifen und bremste verkehrsbedingt ab. Neben ihr, auf dem Einfädelungsstreifen fuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter. Den Rückstau bemerkte eine 41-jährige Autofahrerin zu spät, sie versuchte vergeblich durch ein Ausweichmanöver nach rechts einen Zusammenstoß mit dem PKW der 30-Jährigen zu verhindern und kollidierte zunächst mit ihrem Fahrzeug. Durch das Ausweichmanöver kollidierte sie anschließend noch mit der linken Seite des Kleintransporters auf dem Einfädelungsstreifen.

Hierdurch verlor der 28-Jährige die Kontrolle über den Kleintransporter, welcher sich in der Folge auf der Fahrbahn drehte und mit dem Auto der 30-Jährigen zusammenstieß. Dadurch drehte sich wiederum das Auto der 30-Jährigen und kollidierte in der Folge mit dem Auto eines 53-Jährigen.

Bei dem Unfall wurde die Unfallverursacherin verletzt, sie klagte über Schmerzen im Knie und den Unterbeinen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Der PKW der Unfallverursacherin und der Kleintransporter waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Verunreinigungen durch Betriebsstoffe wurde nicht festgestellt. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von Trümmerteilen.

An den Fahrzeugen entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 25000 Euro.

Die rechte Fahrspur musste für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden.