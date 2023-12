Am Donnerstag gegen 9:20 Uhr befuhr ein 76-Jähriger mit seinem PKW die Industriestraße in Richtung des Domplatzes.

Speyer (ots) - Die Ampel auf Höhe der Karl-Leiling-Allee zeigte für ihn grün. Währenddessen befuhr der 25-jährige Fahrer eines Rettungsdienstfahrzeuges im Einsatz mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Karl-Leiling-Allee in Richtung der Industriestraße und ging davon aus, dass der 76-Jährige ihn gesehen hatte und er daher die rot zeigende Ampel unter Inanspruchnahme von Sonderrechten gefahrlos passieren könne. Allerdings hatte der 76-Jährige den Rettungswagen gar nicht wahrgenommen, weswegen es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Am Rettungswagen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro, am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden. Anschließend reinigte der Baubetriebshof die Fahrbahn von aus dem PKW auslaufenden Betriebsstoffen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Im Rettungswagen befand sich zum Unfallzeitpunkt noch kein Patient.