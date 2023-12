In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 20:30 Uhr und 07:30 Uhr versuchten unbekannte Täter erst mit einem unbekannten Werkzeug die Haupteingangstür und anschließend ein Fenster eines Mehrgenerationenhauses im Weißdornweg aufzuhebeln.

Speyer (ots) - Nachdem dies nicht gelang, wurde vergeblich versucht die Tür eines benachbarten Lottogeschäfts aufzuhebeln.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe eines mittleren, dreistelligen Betrages.



Zeugen, welche im genannten Zeitraum im Weißdornweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.