Im Zeitraum vom 21.12.2023 bis 27.12.2023 versuchten unbekannte Täter vergeblich Zugang zu einem Reihenhaus im Parkweg zu erlangen.

Speyer (ots) - Zunächst versuchten die unbekannten Täter vergeblich mit einem unbekannten Hebelwerkzeug die Eingangstür des Hauses gewaltsam zu öffnen um anschließend den Rollladen der rückwärtigen Terrassentür hochzuschieben und die dahinter befindliche Scheibe einzuschlagen.

Es misslang den unbekannten Tätern jedoch die Tür zu öffnen, somit gelangten sie nicht in das Gebäudeinnere.

An der Hauseingangs- und Terrassentür entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.



Wer hat im genannten Zeitraum im Parkweg oder der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de