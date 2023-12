Von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 21:30 Uhr und 9 Uhr schnitten unbekannte Täter das geschlossene Stoffdach eines Mini Cabrio auf, welches in der Hasenstraße geparkt war.

Speyer (ots) - Aus dem PKW wurde nichts entwendet. Der Sachschaden liegt bei ca. 500 Euro.



Am Donnerstag zwischen 8 Uhr und ca. 14:15 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Scheibe eines 5er BMW, der ebenfalls in der Hasenstraße geparkt war. Allerdings zogen die Täter aus unbekannten Umständen ohne Beute davon und die Beamten fanden den PKW weiterhin verschlossen vor. Der Sachschaden liegt bei ca. 500 Euro.



Wer hat in den genannten Zeiträumen im Bereich der weniger als 100 Meter von der Einmündung zur Schützenstraße in der Hasenstraße geparkten Fahrzeuge verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Die Polizeiinspektion Speyer bittet Zeugen um Meldung verdächtiger Personen oder Fahrzeuge bzw. sachdienlicher Hinweise telefonisch an 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de