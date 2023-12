Am heutigen Donnerstag, kurz vor 07:30 Uhr ereigneten sich auf der B9 Richtungsfahrbahn Ludwigshafen, bei der Auffahrt von der B39 zwei Unfälle mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und mehreren verletzten Personen.

Speyer (ots) - Bei dem ersten Unfall fuhr ein 58-jähriger PKW-Fahrer von der B39 Speyer Zentrum kommend auf die B9 in Richtung Ludwigshafen auf.

Aufgrund eines Rückstaus musste er sein Fahrzeug abbremsen. Drei hinter ihm, in dieselbe Richtung fahrende PKW kollidierten in der Folge mit ihm und miteinander. Dem 58-Jährigen fuhr ein 49-jähriger PKW-Fahrer auf, dem 49-Jährigen fuhr eine 25-jährige PKW-Fahrerin auf und ihr fuhr schließlich ein 48-jähriger PKW-Fahrer auf.

Die Kollisionen ereigneten sich infolge eines ungenügenden Sicherheitsabstands zum jeweilig vorausfahrenden Fahrzeug.

Bei dem Unfall wurden der 58-Jährige, der 49-Jährige und die 25-Jährige jeweils leicht verletzt, sie klagten über Schmerzen im Nackenbereich und wurden für weitere Untersuchungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Die beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Infolge des Rückstaus ereignete sich kurz nach dem o.g. Unfall am Stauende ebenfalls ein Unfall. Ein 56-jähriger LKW-Fahrer fuhr auf den abbremsenden PKW einer 56-Jährigen auf. Auch hier waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Nach der Kollision klagte die 56-Jährige über Nackenschmerzen und wurde vom Rettungsdienst für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht.



Bei beiden Unfällen entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren-fünfstelligen Betrages.



Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen für den Verkehr gesperrt. Um die Fahrzeuge abzuschleppen musste die Richtungsfahrbahn für ca. eine halbe Stunde komplett gesperrt werden.

Die Fahrbahn wurde durch die Straßenmeisterei gereinigt.