Am 25.12.2023 gegen 18:30 Uhr wurde die Polizei Speyer zu Streitigkeiten zwischen zwei Personen in der Straße "Im Ehrlich" in Speyer gerufen.

Speyer (ots) - Dort konnten sie einen 60-jährigen Mann antreffen. Im Rahmen der Durchsuchung konnten bei dem Mann ein Elektroschocker, eine Schreckschusswaffe mit Patronen, ein Ersatzmagazin, ein Messer und drei Pfeffersprays aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Mann wird ein Strafverfahren eingeleitet.