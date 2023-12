An den Vormittagen des 29.11.2023 und 30.11.2023 kam es in Einkaufsmärkten im Waldspitzweg in Schifferstadt und An der Fohlenweide in Mutterstadt zu je einem Taschendiebstahl.

Schifferstadt/Mutterstadt (ots) - In beiden Fällen wurden die Geldbeutel entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Um sich vor Taschendieben zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

-Lassen Sie Ihre Tasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt und tragen Sie Ihre Hand oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper. Taschen sollten auch stets geschlossen sein.



- Werden Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt werden.

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich

benötigen.

- Kontrollieren Sie in engen Zeitabständen, ob Ihre

Wertgegenstände noch vorhanden sind.

- Lassen Sie entwendete Bankkarten sofort unter der zentralen

Sperrnummer 116 116 sperren.